Шойгу заявил, что РФ создаст резервную армию до конца июня
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России до конца июня создадут резервную армию - на сегодняшний день для нее уже поставлено 3 786 единиц техники
Об этом он заявил в докладе Владимиру Путину, видео с ним публикуют пропагандистские СМИ.
Шойгу рассказал, что резервы ВС РФ в составе отдельной армии будут включать также отдельный армейский корпус, который будет сформирован в ближайшее время. Кроме того, он заявил, что сейчас формируется пять полков танковой армии.
"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии плюс до этого пять полков 20-й армии танковой. К концу июня мы завершим формирование резервной армии и в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса. 5 полков также уже сформированы более чем на 60%. Для понимания, у нас только на формирование резервной армии и армейского корпуса на сегодняшний день уже поставлено 3 786 единиц техники", - сказал министр.
- Во вторник, 12 июня, Владимир Путин подписал закон, согласно которому призывники теперь обязаны отдавать загранпаспорта на хранение в МВД или МФЦ.
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