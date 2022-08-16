Шойгу заявил, что РФ не намерена применять против Украины ядерное оружие
Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что Москва не намерена применять против Украины тактическое ядерное оружие
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Шойгу, несмотря на обеспокоенность и обвинение Запада, Россия не планирует применять против Украины тактическое ядерное или химическое оружие.
"С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия в Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений - это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, определенными в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления", - сказал Шойгу.
- 16 августа посольство РФ в США предупредило о риске военного столкновения двух ядерных государств из-за помощи Вашингтона Украине.
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