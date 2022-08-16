Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Шойгу, несмотря на обеспокоенность и обвинение Запада, Россия не планирует применять против Украины тактическое ядерное или химическое оружие.

"С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия в Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений - это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, определенными в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления", - сказал Шойгу.

16 августа посольство РФ в США предупредило о риске военного столкновения двух ядерных государств из-за помощи Вашингтона Украине.

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