Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получила способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении. Кроме того, вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал глава российского оборонного ведомства.

Он также сообщил, что с 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусским расчетам порядка его применения.

Шойгу подчеркнул, что армия РФ продолжит вооруженную агрессию против Украины.