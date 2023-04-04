Шойгу заявил, что Беларусь получила "Искандеры", способные использовать ядерный заряд
Беларусь получила от России оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", способные использовать ядерный заряд
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получила способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении. Кроме того, вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал глава российского оборонного ведомства.
Он также сообщил, что с 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусским расчетам порядка его применения.
Шойгу подчеркнул, что армия РФ продолжит вооруженную агрессию против Украины.
- Ранее стало известно, что россияне строят в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси является попыткой запугать Запад, но Альянс не будет подвергаться ядерному шантажу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.98
Покупка 36.98Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40Продажа 40.89
- Актуальное
- Важное