Шойгу заявил, что 16 тыс. наемников с Ближнего Востока готовы воевать против Украины, Путин приказал помочь им приехать

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.



На заседании Совбеза 11 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что около 16 тысяч "добровольцев" с Ближнего Востока выразили желание приехать в "ЛНР" и "ДНР" воевать против украинских военных.



Шойгу предложил передать оккупантам на Донбассе средства противовоздушной обороны и противотанковые ракетные комплексы, а также украинское оружие, в том числе комплексы Javelin и Stinger.



Владимир Путин одобрил оба предложения и приказал главе минобороны РФ помочь наемникам с Ближнего Востока добраться "в зону боевых действий".



Кроме этого, Шойгу заявил, что Генштаб разрабатывает и фактически завершил план усиления западных границ РФ, включающий в себя перемещение туда боевых частей и новых комплексов.



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