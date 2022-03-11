Шойгу заявил, что 16 тыс. наемников с Ближнего Востока готовы воевать против Украины, Путин приказал помочь им приехать
Президент РФ Владимир Путин поддержал переброску 16 тысяч наемников с Ближнего Востока и передачу танков и ПВО на Донбасс
Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
На заседании Совбеза 11 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что около 16 тысяч "добровольцев" с Ближнего Востока выразили желание приехать в "ЛНР" и "ДНР" воевать против украинских военных.
Шойгу предложил передать оккупантам на Донбассе средства противовоздушной обороны и противотанковые ракетные комплексы, а также украинское оружие, в том числе комплексы Javelin и Stinger.
Владимир Путин одобрил оба предложения и приказал главе минобороны РФ помочь наемникам с Ближнего Востока добраться "в зону боевых действий".
Кроме этого, Шойгу заявил, что Генштаб разрабатывает и фактически завершил план усиления западных границ РФ, включающий в себя перемещение туда боевых частей и новых комплексов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.93
-
EUR
Покупка 32.47Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное