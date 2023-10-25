Шойгу запустил фейк, якобы российская ПВО сбила 24 самолета за 5 дней, - ЦПД
Министр обороны террористической РФ Сергей Шойгу продвигает фейковый нарратив о российской ПВО, якобы сбившей 24 украинских самолета за 5 дней
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"В российской армии появились комплексы, сбившие 24 украинских самолета за пять дней", - заявил Сергей Шойгу.
В то же время, министр обороны террористов не рассказывает, что это за комплексы, где именно они применялись и какие самолеты якобы были сбиты.
"Российская пропаганда, в частности высшее военно-политическое руководство, уже не впервые распространяет такие басни по поводу уничтоженной техники ВСУ. Ранее вражеские пропагандисты заявляли, что российские военные уничтожили первый американский танк М1 Abrams, которых в то время в Украине еще не было", - пишет ЦПИ.
В Центре подчеркивают, что такие фейковые заявления направлены на поднятие мотивации и морально-боевого духа русской армии.
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