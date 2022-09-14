Шойгу вызывают на закрытое заседание госдумы РФ
Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" госдумы России Сергей Миронов предлагает пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
"По итогам последнего заседания фракции было принято решение предложить совету госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме", - заявил Миронов.
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- 2 сентября в Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны заявили, что между министром обороны России Сергеем Шойгу и директором Росгвардии Виктором Золотовым идет настоящая война
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