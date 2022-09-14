Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"По итогам последнего заседания фракции было принято решение предложить совету госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме", - заявил Миронов.

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29 августа британская разведка сообщала, что министра обороны России Сергея Шойгу не допускают для общения с российским диктатором Владимиром Путиным из-за неудач в войне с Украиной.

2 сентября в Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны заявили, что между министром обороны России Сергеем Шойгу и директором Росгвардии Виктором Золотовым идет настоящая война

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