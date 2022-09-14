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Главная война с Россией Шойгу вызывают на закрытое заседание госдумы РФ

Шойгу вызывают на закрытое заседание госдумы РФ

14 сентября, 2022 среда
18:43
война с Россией Сергей Шойгу

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" госдумы России Сергей Миронов предлагает пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"По итогам последнего заседания фракции было принято решение предложить совету госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме", - заявил Миронов.

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