Об этом сообщили в минобороны РФ, передает Интерфакс.

Шойгу заявил, что "с благодарностью воспользовался приглашением посетить столицу дружественного России государства".

По его словам, Корейская Народно-Демократическая Республика – это важный партнер России, с которым россиян связывает "общую границу и богатую историю сотрудничества",

Шойгу также выразил убеждение, что переговоры с министром обороны КНДР "будут способствовать укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств" государств.

Глава минобороны России подчеркнул, что его визит в КНДР проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в войне.