Шойгу встретился с министром обороны КНДР и рассказал об укреплении военного сотрудничества между странами
В среду, 26 июля, министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой минобороны Северной Кореи Кан Сун Намом. В ходе встречи они якобы обсудили планы развития военного сотрудничества между РФ и КНДР
Об этом сообщили в минобороны РФ, передает Интерфакс.
Шойгу заявил, что "с благодарностью воспользовался приглашением посетить столицу дружественного России государства".
По его словам, Корейская Народно-Демократическая Республика – это важный партнер России, с которым россиян связывает "общую границу и богатую историю сотрудничества",
Шойгу также выразил убеждение, что переговоры с министром обороны КНДР "будут способствовать укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств" государств.
Глава минобороны России подчеркнул, что его визит в КНДР проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в войне.
Сотрудничество КНДР с Россией
Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.
Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".
Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.
В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.
Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ЧВК Вагнера.
Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения российской армии со стороны Северной Кореи.
Но в апреле Великобритания заявила, что Россия нарушает санкции ООН в отношении вооруженного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.
12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.
25 июля сообщалось, что делегация минобороны РФ во главе с его главой Сергеем Шойгом 25-27 июля посетит Северную Корею для "укрепления военных связей Москвы и Пхеньяна".
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