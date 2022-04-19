Шойгу впервые за три недели появился на публике и обвинил США в эскалации в Украине

Об этом сообщает BBC.

По его словам, США и другие западные страны делают все, чтобы максимально затянуть ход войны в Украине.

"Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать "киевский режим" воевать до последнего украинца", - сказал Шойгу.

Также он заявил, что Россия "поочередно выполняет план "освобождения" "ДНР" и "ЛНР".

Министр обороны РФ в последнее время редко появляется на публике и делает заявления, из-за чего в СМИ появились слухи о плохом состоянии его здоровья. До этого Шойгу в последний раз делал публичные заявления 29 марта.

29 марта Сергей Шойгу заявил, что Вооруженным силам Украины якобы нанесен существенный ущерб и РФ намерена сосредоточиться на "освобождении" Донбасса.

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