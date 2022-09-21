Об этом Шойгу заявил во время обращения к гражданам России 21 сентября, сообщают российские СМИ.

По его словам, РФ якобы потеряла в Украине 5937 военных погибшими. В то же время, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля украинцы уничтожили 55 110 оккупантов.

Шойгу назвал количество погибших россиян впервые с марта 2022 года. Тогда он заявил, что погибли 1351 русский военный.

Также Шойгу утверждает, что Украина якобы потеряла 61207 военных погибшими и 49368 ранеными. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 22 августа заявил, что в войне с Россией погибли около 9 тысяч украинских военных.

22 августа Валерий Залужный заявил, что в войне с Россией погибли почти 9 тысяч украинских военных .

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с 24 февраля по 21 сентября оккупанты потеряли около 55 110 военных .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb