Шойгу впервые с марта назвал количество погибших в Украине военных РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 5937 российских военных
Об этом Шойгу заявил во время обращения к гражданам России 21 сентября, сообщают российские СМИ.
По его словам, РФ якобы потеряла в Украине 5937 военных погибшими. В то же время, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля украинцы уничтожили 55 110 оккупантов.
Шойгу назвал количество погибших россиян впервые с марта 2022 года. Тогда он заявил, что погибли 1351 русский военный.
Также Шойгу утверждает, что Украина якобы потеряла 61207 военных погибшими и 49368 ранеными. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 22 августа заявил, что в войне с Россией погибли около 9 тысяч украинских военных.
- 22 августа Валерий Залужный заявил, что в войне с Россией погибли почти 9 тысяч украинских военных .
- Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с 24 февраля по 21 сентября оккупанты потеряли около 55 110 военных .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.49
Покупка 40.49Продажа 41.45
-
EUR
Покупка 39.96Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное