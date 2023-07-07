Шойгу случайно признал поборы, унижение и отток квалифицированных кадров из армии РФ
Минобороны РФ признало, что командиры грабят солдат и это система, приводящая к снижению морально-психологического состояния личного состава и досрочному увольнению со службы
Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту "О статусе военнослужащего", инициированному военным ведомством после мятежа Пригожина, сообщает телеграм-канал "Можем объяснить".
Подчиненные Шойгу признают, что в армии происходят систематические денежные поборы, несоблюдение прав военнослужащих, привлечение их в неурочное время и другие злоупотребления.
Из записки следует, что (несмотря на резкий рост расходов на армию) денег все равно не хватает, командиры отдают приказы "без определения мер по материально-техническому обеспечению" - поэтому, например, ремонт и замена техники и оружия производится за счет солдат. Как следствие – "снижение морально-политического и психологического состояния личного состава" и досрочное увольнение со службы.
Минобороны демонстрирует готовность что-либо исправить хотя бы на бумаге (в уставе), запретив командиру требовать то, на что не выделены деньги.
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