Об этом сообщает Миноборона РФ.

Где именно прошла инспекция оккупанты не указывают. Отмечается, что Шойгу заслушал доклады командующих группировок "Юг" и "Центр" Сергея Суровикина и Александра Лапина. Он дал указание наращивать действия группировок по всем операционным направлениям.

Кроме того, Шойгу наградил медалями героев РФ Лапина и генерал-майора Эседуллу Абачева, которых российский диктатор Владимир Путин таким образом отметил за уничтожение Луганщины.

26 июня Сергей Шойгу встретился с группировкой войск РФ , задействованной в войне с Украиной.

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