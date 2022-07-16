Шойгу проинспектировал воюющие в Украине группировки РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировки войск "Юг" и "Центр", участвующих в войне против Украины
Об этом сообщает Миноборона РФ.
Где именно прошла инспекция оккупанты не указывают. Отмечается, что Шойгу заслушал доклады командующих группировок "Юг" и "Центр" Сергея Суровикина и Александра Лапина. Он дал указание наращивать действия группировок по всем операционным направлениям.
Кроме того, Шойгу наградил медалями героев РФ Лапина и генерал-майора Эседуллу Абачева, которых российский диктатор Владимир Путин таким образом отметил за уничтожение Луганщины.
- 26 июня Сергей Шойгу встретился с группировкой войск РФ , задействованной в войне с Украиной.
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