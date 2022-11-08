Шойгу проинспектировал российских военных, воюющих в Украине и встретился с командующим Суровикиным
Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск в зоне специальной военной операции
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Шойгу также заслушал доклад командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина по поводу текущей оперативной обстановки.
- Напомним, Шойгу сменил ответственного за проведение "специальной военной операции" Украины 8 октября. Им стал Сергей Суровикин.
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