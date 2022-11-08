Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Шойгу также заслушал доклад командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина по поводу текущей оперативной обстановки.

Напомним, Шойгу сменил ответственного за проведение "специальной военной операции" Украины 8 октября. Им стал Сергей Суровикин.

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