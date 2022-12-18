Шойгу проинспектировал на вертолете российские оккупационные войска в Украине

О поездке отчитывалось российское Министерство обороны 18 декабря 2022 г. в телеграммах.

В видео, опубликованном Минобороны РФ, показано, как Сергей Шойгу летит на военном вертолете.

"Глава российского военного ведомства облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что российский министр обороны пообщался "на передовой" с российскими военнослужащими и поблагодарил их за "примерное выполнение боевых задач". Пресс-служба добавляет: "на пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях".

Напомним, за прошедшие сутки президент РФ Владимир Путин на протяжении целого дня проводил совещание с командующими войск, воюющих против Украины. Он заслушал "предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb