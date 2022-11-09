Шойгу приказал вывести войска РФ из Херсона и отступить на левый берег Днепра
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области
Об этом сообщают российские пропагандисты РИА-Новости.
На встрече министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий оккупационными войсками Сергей Суровикин договорились, что захватчики отходят на левый берег Днепра, где и будут строить "линию обороны".
"Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизнь наших военных и боеспособность группировки войск. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, они займут подготовленные оборонные рубежи на левом берегу Днепра", - объясняет Суровикин "жест доброй воли".
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