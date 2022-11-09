Об этом сообщают российские пропагандисты РИА-Новости.

На встрече министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий оккупационными войсками Сергей Суровикин договорились, что захватчики отходят на левый берег Днепра, где и будут строить "линию обороны".

"Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизнь наших военных и боеспособность группировки войск. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, они займут подготовленные оборонные рубежи на левом берегу Днепра", - объясняет Суровикин "жест доброй воли".

Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле Каховской ГЭС из ракетных комплексов HIMARS. Также россияне отмечают, что на ЛЭП Берислав - Каховка произошел "теракт", в результате чего 10 населенных пунктов Херсона без света.

Военные РФ, переодетые в гражданскую одежду, перемещают мирных жителей и укрепляют внутри Херсона позиции для ведения уличных боев.

Ранее администрация президента РФ подготовила методички для российских пропагандистов, где отмечено, как нужно рассказывать о причинах возможного бегства из Херсона.

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