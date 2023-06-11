Шойгу приказал всем "добровольческим формированиям" подписать контракты по минобороны РФ
Сергей Шойгу подписал указ, согласно которому все "добровольческие формирования" должны подписать контракт с минобороны РФ. Одним из таких формирований может быть ЧВК Вагнера
Об этом пишут российские СМИ.
Контракты должны быть подписаны до 1 июля 2023г. Минобороны заявляет, что контракты предоставят формированиям "необходимый правовой статус, создадут единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнению ими задач".
Российские СМИ отмечают, что в пресс-релизе не уточняется, какие группировки подходят под определение "добровольческих формирований", однако Минобороны в своих официальных заявлениях таким термином называет ЧВК Вагнера.
- Еще в феврале 2023 года Евгений Пригожин заявил, что министр обороны РФ Шойгу и глава российского генштаба Герасимов запрещают поставлять боеприпасы ЧВК Вагнера для уничтожения группировки.
- В марте Пригожин рассказал Шойгу о планах украинской армии пойти в широкомасштабное наступление в районе Бахмута и попросил о помощи
- По информации WSJ, Минобороны РФ планировало дискредитировать главу ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
- Пригожин также заявил, что пути выхода из Бахмута для его бойцов были заминированы представителями министерства обороны России.
- Институт изучения войны считает, что пока ЧВК Вагнера и минобороны РФ продолжают открыто и жестко конфликтовать, это отрицательно сказывается на боеспособности обоих подразделений.
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