Об этом пишут российские СМИ.

Контракты должны быть подписаны до 1 июля 2023г. Минобороны заявляет, что контракты предоставят формированиям "необходимый правовой статус, создадут единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнению ими задач".

Российские СМИ отмечают, что в пресс-релизе не уточняется, какие группировки подходят под определение "добровольческих формирований", однако Минобороны в своих официальных заявлениях таким термином называет ЧВК Вагнера.