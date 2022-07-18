Об этом сообщает Миноборона РФ.

Соответствующий приказ Шойгу отдал во время посещения задействованной в войне против Украины группировки "Восток".

"Сергей Шойгу дал указания на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника", - заявили в минобороны РФ

Там отметили, что о текущей обстановке и ходе выполнения боевых задач Сергею Шойгу доложил командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов. О том, что он руководит российскими войсками в Украине, ранее не сообщалось.

16 июля Сергей Шойгу дал указание наращивать действия группировок РФ по всем направлениям.

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