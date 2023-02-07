Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Шойгу, США и их союзники своим решением предоставить Украине наступательное вооружение якобы открыто призывают Киев к захвату территории России.

"США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они начали поставки тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги вовлекают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", - сказал Шойгу.