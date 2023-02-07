Шойгу пригрозил "непредсказуемым уровнем эскалации" из-за поставок танков Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставка наступательного вооружения Украине приведет к новому уровню эскалации в войне
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Шойгу, США и их союзники своим решением предоставить Украине наступательное вооружение якобы открыто призывают Киев к захвату территории России.
"США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они начали поставки тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги вовлекают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", - сказал Шойгу.
- 25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Германии, которая разрешила их реэкспорт другим странам.
- 3 февраля Пентагон объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на $2,2 млрд.
- 4 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams в скором времени прибудут в Украину в большом количестве.
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