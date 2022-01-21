Шойгу пригласил главу Минобороны Великобритании на переговоры в Москву, чтобы обсуждать актуальные вопросы безопасности
Министр обороны Сергей Шойгу в ответ на предложение главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса провести переговоры в Лондоне пригласил его в Москву
Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на Минобороны РФ.
"Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время, - отметили в министерстве.
По словам Сергея Шойгу, возобновление контактов с Великобританией будет способствовать уменьшению напряжения в Европе.
В Минобороны России добавили, что он направил Бену Уоллесу ответное письмо.
Ранее, 17 января министр обороны Великобритании заявил о приглашении российского коллеги в Лондон в течение следующих недель, чтобы обсудить интересы в области безопасности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.15
Покупка 28.15Продажа 28.42
-
EUR
Покупка 31.86Продажа 32.26
- Актуальное
- Важное