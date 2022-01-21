Шойгу пригласил главу Минобороны Великобритании на переговоры в Москву, чтобы обсуждать актуальные вопросы безопасности

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на Минобороны РФ.



"Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время, - отметили в министерстве.



По словам Сергея Шойгу, возобновление контактов с Великобританией будет способствовать уменьшению напряжения в Европе.



В Минобороны России добавили, что он направил Бену Уоллесу ответное письмо.



Ранее, 17 января министр обороны Великобритании заявил о приглашении российского коллеги в Лондон в течение следующих недель, чтобы обсудить интересы в области безопасности.

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