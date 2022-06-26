Об этом сообщают российские СМИ.

В минобороны РФ утверждают, что Шойгу в воскресенье, 26 июня, посетил командные пункты российских военных в Украине.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в "специальной военной операции" в Украине. На командных пунктах российских группировок Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских вооруженных сил на основных операционных направлениях", - идет сообщении.

В каком оккупированном городе побывал Шойгу не сообщается.

27 апреля сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отправился лично руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении.

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