Шойгу приехал на временно оккупированные РФ территории Украины
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл на временно оккупированные россиянами территории Украины
Об этом сообщают российские СМИ.
В минобороны РФ утверждают, что Шойгу в воскресенье, 26 июня, посетил командные пункты российских военных в Украине.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в "специальной военной операции" в Украине. На командных пунктах российских группировок Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских вооруженных сил на основных операционных направлениях", - идет сообщении.
В каком оккупированном городе побывал Шойгу не сообщается.
- 27 апреля сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отправился лично руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении.
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