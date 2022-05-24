Шойгу придумал еще одну причину вторжения РФ в Украину

Об этом сообщают российские СМИ.

Во вторник, 24 мая, во время выступления на заседании совета министров обороны стран Организации договора о коллективной безопасности Шойгу заявил, что Россия начала "спецоперацию" в Украине, поскольку "возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки".

Он также добавил, что "у границ России создавались компоненты биологического оружия, а также отрабатывались методы дестабилизации эпидемиологической обстановки".

17 апреля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что еще одной целью войны в Украине является якобы устранение угрозы Третьей мировой войны .

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