Шойгу придумал еще одну причину вторжения РФ в Украину
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия начала полномасштабную войну против Украины якобы из-за угрозы создания Киевом ядерного оружия
Об этом сообщают российские СМИ.
Во вторник, 24 мая, во время выступления на заседании совета министров обороны стран Организации договора о коллективной безопасности Шойгу заявил, что Россия начала "спецоперацию" в Украине, поскольку "возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки".
Он также добавил, что "у границ России создавались компоненты биологического оружия, а также отрабатывались методы дестабилизации эпидемиологической обстановки".
- 17 апреля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что еще одной целью войны в Украине является якобы устранение угрозы Третьей мировой войны .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.65
Покупка 34.65Продажа 36.38
-
EUR
Покупка 36.39Продажа 38.5
- Актуальное
- Важное