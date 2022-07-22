Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по экспорту украинского зерна, - СМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу уже прибыл в Стамбул для подписания соглашения об экспорте украинского зерна
Об этом сообщает телеканал Habertürk.
Отмечается, что от России и Турции соглашение о зерновом коридоре подпишут главы минобороны двух стран. Российский министр уже прибыл в Стамбул.
От Украины соглашение должен подписать министр транспорта, возглавляющий украинскую делегацию в Стамбуле.
Известно, что церемония подписания соглашения об отгрузке зерна состоится сегодня в 16:30 во дворце Долмабахчи в Стамбуле. Об этом сообщило управление по коммуникациям Турции.
В подписании примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш, а также представители Украины и России.
- 22 июля Украина, Россия, Турция и ООН планируют подписать документ , который включает обязательства сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море.
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