Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Отмечается, что от России и Турции соглашение о зерновом коридоре подпишут главы минобороны двух стран. Российский министр уже прибыл в Стамбул.



От Украины соглашение должен подписать министр транспорта, возглавляющий украинскую делегацию в Стамбуле.

Известно, что церемония подписания соглашения об отгрузке зерна состоится сегодня в 16:30 во дворце Долмабахчи в Стамбуле. Об этом сообщило управление по коммуникациям Турции.



В подписании примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш, а также представители Украины и России.

22 июля Украина, Россия, Турция и ООН планируют подписать документ , который включает обязательства сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море.

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