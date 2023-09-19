Шойгу прибыл в Иран для переговоров с военным руководством страны

Об этом пишет Минобороны РФ.

Отмечается, что начальник иранского генштаба Мохаммад Багер лично встретил Шойгу.

"В ходе визита делегация минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики. Этот визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами", - заявляет министерство страны-террористки.

Пропагандистское издание РИА.Новости сообщает, что Шойгу и Багери обсудили ситуацию в Карабахе, Сирии и Афганистане.