Шойгу прибыл в Иран для переговоров с военным руководством страны
Во вторник, 19 сентября, министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран для переговоров с военным руководством страны, в том числе с главой генштаба
Об этом пишет Минобороны РФ.
Отмечается, что начальник иранского генштаба Мохаммад Багер лично встретил Шойгу.
"В ходе визита делегация минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики. Этот визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами", - заявляет министерство страны-террористки.
Пропагандистское издание РИА.Новости сообщает, что Шойгу и Багери обсудили ситуацию в Карабахе, Сирии и Афганистане.
- Также сегодня, 19 сентября, Ибрагим Райси, президент Ирана, часто выражавший свою солидарность с Россией, предложил свое посредничество в диалоге между Москвой и Киевом.
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