Шойгу представил к госнаградам летчиков, сбивших американский беспилотник над Черным морем
Министр обороны России Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков Су-27, которые 14 марта сбили американский беспилотник над Черным морем
Об этом сообщило минобороны России.
В ведомстве утверждают, что беспилотник США нарушил воздушное пространство, в котором российские военные проводят "специальную военную операцию", как Россия называет войну против Украины.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, которые предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного для проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
- 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
- Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента с ущербом американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
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