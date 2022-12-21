Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующее заявление Сергей Шойгу сделал 21 декабря после заседания расширенной коллегии минобороны РФ, в которой участвовал российский диктатор Владимир Путин.

"Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тыс. человек", – сказал Шойгу.

Если инициатива Шойгу будет поддержана, то увеличение численности российской армии станет вторым за 2022 год. В августе Путин подписал указ, которым численность военнослужащих в вооруженных силах увеличивается до 1 млн 150 тыс. 628 человек. Он вступает в силу 1 января 2023 года.

25 августа Владимир Путин своим указом увеличил численность военнослужащих в вооруженных силах РФ до 1 млн 150,6 тыс. человек.

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