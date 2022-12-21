Шойгу предложил Путину второй раз за год увеличить численность вооруженных сил РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить численность российских вооруженных сил до 1,5 млн человек
Об этом сообщают российские СМИ.
Соответствующее заявление Сергей Шойгу сделал 21 декабря после заседания расширенной коллегии минобороны РФ, в которой участвовал российский диктатор Владимир Путин.
"Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тыс. человек", – сказал Шойгу.
Если инициатива Шойгу будет поддержана, то увеличение численности российской армии станет вторым за 2022 год. В августе Путин подписал указ, которым численность военнослужащих в вооруженных силах увеличивается до 1 млн 150 тыс. 628 человек. Он вступает в силу 1 января 2023 года.
- 25 августа Владимир Путин своим указом увеличил численность военнослужащих в вооруженных силах РФ до 1 млн 150,6 тыс. человек.
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