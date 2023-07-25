Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, 25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР российская делегация посетит Северную Корею для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в отечественной войне.



В минобороны России добавили, что этот визит будет способствовать укреплению связей между РФ и КНДР, а также станет важным этапом развития сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Сотрудничество КНДР с Россией

Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.

Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.

В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.

Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ПВК Вагнера.

Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения русской армии со стороны Северной Кореи.

Но в апреле Великобритания заявила , что Россия нарушает санкции ООН в отношении вооруженного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.

12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.