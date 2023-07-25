Шойгу полетел в КНДР договариваться "об усилении военного сотрудничества"
Делегация минобороны РФ во главе с его главой Сергеем Шойгу 25-27 июля посетит Северную Корею для "укрепления военных связей Москвы и Пхеньяна"
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, 25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР российская делегация посетит Северную Корею для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в отечественной войне.
В минобороны России добавили, что этот визит будет способствовать укреплению связей между РФ и КНДР, а также станет важным этапом развития сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
Сотрудничество КНДР с Россией
Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.
Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".
Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.
В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.
Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ПВК Вагнера.
Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения русской армии со стороны Северной Кореи.
Но в апреле Великобритания заявила , что Россия нарушает санкции ООН в отношении вооруженного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.
12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.
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