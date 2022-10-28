Об этом пишет ТАСС.

Шойгу сообщил Путину, что поставленная задача 300 тысяч человек выполнена, другие мобилизационные задачи пока не планируются. 82 тысячи мобилизованных уже направлены в зону проведения специальной военной операции после обучения.

Также он добавил, что средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет. А участники боевых действий в ходе проведения "специальной военной операции" получат статус ветеранов боевых действий.

Путин фактически признал проблему по экипировке, подготовке и согласованию мобилизованных, назвав их усовершенствование главными задачами. Он отметил, что сложности на начальном этапе мобилизации были неизбежны, но нужно сделать выводы, модернизировать всю систему.

Путин также заявил, что ждет в декабре предложения от Шойгу по корректировке в развитии ВС РФ. Он поручил по опыту "специальной военной операции" продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая сухопутные войска.

Напомним, Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября.

В середине октября Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тысяч мобилизовано уже 222 тысячи человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb