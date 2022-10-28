Шойгу отчитался Путину о завершении "частичной мобилизации" в России
Военкоматы продолжат набор только путем принятия добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту
Об этом пишет ТАСС.
Шойгу сообщил Путину, что поставленная задача 300 тысяч человек выполнена, другие мобилизационные задачи пока не планируются. 82 тысячи мобилизованных уже направлены в зону проведения специальной военной операции после обучения.
Также он добавил, что средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет. А участники боевых действий в ходе проведения "специальной военной операции" получат статус ветеранов боевых действий.
Путин фактически признал проблему по экипировке, подготовке и согласованию мобилизованных, назвав их усовершенствование главными задачами. Он отметил, что сложности на начальном этапе мобилизации были неизбежны, но нужно сделать выводы, модернизировать всю систему.
Путин также заявил, что ждет в декабре предложения от Шойгу по корректировке в развитии ВС РФ. Он поручил по опыту "специальной военной операции" продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая сухопутные войска.
- Напомним, Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября.
- В середине октября Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тысяч мобилизовано уже 222 тысячи человек.
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