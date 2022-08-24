Шойгу объяснил, почему "спецоперация" в Украине затянулась на полгода
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия сознательно замедляет темпы наступления в Украине, чтобы "избежать жертв среди мирного населения"
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Шойгу, россияне якобы строго соблюдают нормы гуманитарного права.
"Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины - пунктам управления, аэродромам, складам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", - сказал Шойгу.
- 21 августа Служба безопасности Украины сообщила, что 19 из 20 российских ударов приходятся на гражданские объекты .
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