Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Шойгу, россияне якобы строго соблюдают нормы гуманитарного права.

"Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины - пунктам управления, аэродромам, складам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", - сказал Шойгу.

21 августа Служба безопасности Украины сообщила, что 19 из 20 российских ударов приходятся на гражданские объекты .

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