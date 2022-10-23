Шойгу обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой"

Об этом сообщает пропагандистское российское СМИ.

"Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции, обсудили ситуацию в Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации. Шойгу довел до французского коллеги свою обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях Ллойд Остин и Шойгу провели вторые от 24 февраля переговоры: речь шла об Украине и мировой безопасности.

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