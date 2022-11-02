Шойгу обвинил Украину в готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Украину в готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Шойгу, Москва якобы знает не только о попытках Украины создать "грязную бомбу", но и готовности разместить на своей территории ядерное оружие НАТО.
"Знаем о попытках Киева создать "грязную" ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. А недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России", - сказал Шойгу.
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23 октября Сергей Шойгу в разговорах с министрами обороны Франции, Британии и Турции обвинил Украину в подготовке провокаций с "грязной бомбой".
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