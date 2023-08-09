Шойгу обвинил Польшу в намерении оккупировать западные области Украины

Об этом он сказал на заседании коллегии минобороны России, передает Интерфакс .

"Есть планы создания на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности западной Украины, а по сути – для дальнейшей оккупации этой территории", – сказал Шойгу.