Шойгу обвинил Польшу в намерении оккупировать западные области Украины
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, будто располагает информацией о планах Польши по оккупации западных областей Украины под предлогом их защиты
Об этом он сказал на заседании коллегии минобороны России, передает Интерфакс .
"Есть планы создания на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности западной Украины, а по сути – для дальнейшей оккупации этой территории", – сказал Шойгу.
- 22 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Польша и Литва планируют оккупацию Украины. "Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать какую-то коалицию и прямо вмешаться в конфликт в Украине, чтобы потом оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории - сегодняшнюю западную Украину" , - выдал пропагандистский нарратив хозяин Кремля.
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