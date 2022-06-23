Шойгу обеспокоился укреплением обороноспособности России и Беларуси
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече в Москве с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что России и Беларуси нужно принимать срочные меры по укреплению обороноспособности Союзного государства
Об этом информируют на сайте "Медуза" .
"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеспособности региональной группировки войск и единой региональной системы противовоздушной обороны", - сказал Шойгу.
Российский министр добавил - РФ готова оказывать "любую поддержку белорусским друзьям".
- Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга 23 июня заявил, что расконсервированную технику в Беларуси могут перебросить на Донецкое направление.
- 22 июня в минобороны Беларуси сообщили , что их военные начали мобилизационные учения в Гомельской области, граничащей с Украиной.
- Тогда же глава Волынской ОВА заверил , что в 15-километровой зоне приграничья с Беларусью все спокойно.
- Также подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков , чтобы продемонстрировать свое присутствие.
- В этот же день начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил , что Беларусь сейчас не готова к военной атаке на Украину.
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