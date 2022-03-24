Шойгу не отвечает на наши звонки уже месяц, - Пентагон
В Пентагоне заявили, что за последние 7-10 дней министр обороны США Ллойд Остин и глава Генштаба Марк Милли не раз пытались выйти на связь с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым
Об этом сообщает The Washington Post, – информирует Еспрессо.TV.
"Неоднократные попытки высших оборонных и военных лидеров Соединенных Штатов поговорить с их российскими коллегами были отклонены Москвой в течение последнего месяца, оставляя два крупнейших ядерных государства мира в неизвестности по объяснению военных перемещений и вызывая опасения серьезного просчета или несчастного случая на поле боя", - пишет издание.
После вторжения России в Украину министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк А. Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, пытались провести телефонные разговоры с министром обороны Сергеем Шойгу и генералом Валерием Герасимовым, но у россиян "так случилось", что абоненты "отказались" от взаимодействия", - сказал спикер Пентагона Джон Кирби в заявлении в среду.
Попытки звонков Остина и Милли, о которых ранее не сообщалось, происходили, когда Россия проводила операцию вблизи границ членов НАТО, Польши и Румынии, в то время как Соединенные Штаты и их европейские союзники проводили операции по воздушному патрулированию над Балтийским морем и завозили оружие и оборудование в Украину наземным транспортом.
"Мы должны избегать сценария, когда НАТО и Россия вступают в войну, потому что высшее руководство не может взять трубку и объяснить происходящее друг другу", - сказал The Washington Post адмирал в отставке Джеймс Ставридис, занимавший должность Верховного Главнокомандующего объединенными силами НАТО с 2009 по 2013 год.
"Риски, очевидно, сейчас высоки", – сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Института внешней политики. "Россия наносит удары по целям на западе Украины, недалеко от границы с членами НАТО, и украинские ВВС, очевидно, продолжают действовать из этого региона, а это значит, что существует риск того, что ее самолеты могут быть ошибочно приняты за самолеты НАТО".
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