Шойгу назвал украинские морские дроны одной из причин выхода РФ из зернового соглашения

Об этом пишет российский Интерфакс.

"Как это не удивительно, это имеет прямую корреляцию с зерновым соглашением. Потому что это одно из тех нарушений, в результате которых мы вышли из этого соглашения", - говорит Шойгу.

Он заявил, что Украина использовала порты зернового соглашения для атак на российскую инфраструктуру и создание дронов.

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"Сначала было договорено, что украинские порты не будут использоваться для совершения актов против российской инфраструктуры как военной, так и гражданской, а также не будут использованы для создания, в том числе и беспилотников. Все это было нарушено", - утверждает российский министр.

Шойгу также заявляет, что за 5 дней якобы были уничтожены 7 украинских безэкипажных катеров. Он утверждает, что производят такие катера в трех портах – Черноморском, Южном и Одесском.