Шойгу назвал украинские морские дроны одной из причин выхода РФ из зернового соглашения
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы украинские морские дроны это одна из причин выхода России из зернового соглашения и обвинил Украину в нарушении договоренностей
Об этом пишет российский Интерфакс.
"Как это не удивительно, это имеет прямую корреляцию с зерновым соглашением. Потому что это одно из тех нарушений, в результате которых мы вышли из этого соглашения", - говорит Шойгу.
Он заявил, что Украина использовала порты зернового соглашения для атак на российскую инфраструктуру и создание дронов.
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"Сначала было договорено, что украинские порты не будут использоваться для совершения актов против российской инфраструктуры как военной, так и гражданской, а также не будут использованы для создания, в том числе и беспилотников. Все это было нарушено", - утверждает российский министр.
Шойгу также заявляет, что за 5 дней якобы были уничтожены 7 украинских безэкипажных катеров. Он утверждает, что производят такие катера в трех портах – Черноморском, Южном и Одесском.
- В понедельник, 4 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с однодневным рабочим визитом в Сочи на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент РФ заявил, что "Россия готова рассмотреть возможность реанимировать зерновое соглашение сразу после выполнения всех договоренностей".
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