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Главная война с Россией Шойгу назвал цель массированных ракетных ударов РФ по Украине

Шойгу назвал цель массированных ракетных ударов РФ по Украине

6 декабря, 2022 вторник
12:11
война с Россией Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ наносит массированные ракетные удары по Украине, якобы для уничтожения ее военного потенциала

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Шойгу, РФ пытается уничтожить военный потенциал Украины. В то же время он ни слова не упомянул об объектах критической гражданской инфраструктуры, на разрушении которых россияне сосредоточились с октября.

"Российские вооруженные силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для уничтожения военного потенциала Украины", - сказал Шойгу.

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