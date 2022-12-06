Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Шойгу, РФ пытается уничтожить военный потенциал Украины. В то же время он ни слова не упомянул об объектах критической гражданской инфраструктуры, на разрушении которых россияне сосредоточились с октября.

"Российские вооруженные силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для уничтожения военного потенциала Украины", - сказал Шойгу.

28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что с февраля Россия нанесла по Украине 16 тыс. ракетных ударов, из них 97% – по гражданским объектам .

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