Шойгу назвал новую "приоритетную задачу" войны в Украине

Об этом сообщают РосСМИ 15 августа.

"Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции (официальное название войны в РФ, — ред.) — освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Налажено взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста, представители которого оказывают существенную поддержку в определении местонахождения попавших в плен, обеспечении прав военнопленных, предусмотренных нормами международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Российский министр назвал эту работу деликатной. По его словам, Российская Федерация якобы продолжит предпринимать шаги, которые помогут вернуть солдат ВС РФ из украинского плена. При этом он считает, что с украинской стороной очень сложно договориться по этому поводу.