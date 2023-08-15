Шойгу назвал новую "приоритетную задачу" войны в Украине
По словам главы Минобороны РФ, Москва стремится к возвращению всех пленных, что теперь стало одной из "приоритетных задач" войны в Украине
Об этом сообщают РосСМИ 15 августа.
"Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции (официальное название войны в РФ, — ред.) — освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Налажено взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста, представители которого оказывают существенную поддержку в определении местонахождения попавших в плен, обеспечении прав военнопленных, предусмотренных нормами международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
Российский министр назвал эту работу деликатной. По его словам, Российская Федерация якобы продолжит предпринимать шаги, которые помогут вернуть солдат ВС РФ из украинского плена. При этом он считает, что с украинской стороной очень сложно договориться по этому поводу.
- Напомним, за время полномасштабной войны Украине удалось вернуть из российского плена 2576 граждан, среди них 144 гражданских человека. В то же время более 25 тысяч человек считаются гражданскими заложниками РФ
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