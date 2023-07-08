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Шойгу находится в ужасающем положении после мятежа, - политолог Морозов

8 июля, 2023 суббота
19:00
Война с Россией

Россия может пойти в наступление в Украине, потому что министр обороны РФ Сергей Шойгу после мятежа находится в ужасающем положении.

Об этом заявил политолог Александр Морозов в эфире Эспрессо.

Он напомнил, что в последние полгода РФ проводила переподготовку резервистов и контрактников в Беларуси. Мобилизированные в сентябре 2022 тоже уже подготовлены.

"Плюс, как я слышал из данных украинской разведки, 50-тысячный контингент какой-то сконцентрированный российским генштабом в районе Бахмута. Другими словами, вполне возможно, Кремль пойдет по пути наступления. Потому что Сергей Шойгу после этого устрашающего путча, этого стыда находится в тяжелом положении, да и Герасимов тоже. Путин, конечно, вывернется, у него хорошая позиция всегда, он всегда присваивает результат, у него такое место в этой политической системе, если бы что ни случилось - все ему на пользу", - подчеркнул политолог.

По его словам, проблемой верхушки России является то, что ей приходится добиваться военного успеха для президента РФ Владимира Путина. Пригожина, добивавшегося побед на поле боя, выбили из политической игры. Глава генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу ничего показать не могут.

"Это очень опасные вещи. Они вынуждены в такой ситуации стремиться к наступательной операции, потому что это будет очень тяжелая история", - пояснил Александр Морозов.

Что известно о мятеже Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

Евгений Пригожин заявил , что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранения власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. А в минобороны РФ утверждали , что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

В США считают, что заместитель командующего оккупационными войсками Сергей Суровикин заранее знал о планах главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина устроить мятеж в России. В Кремле отреагировали на такое заявление и сказали, что это просто "спекуляция".

29 июня издание FT писало, что командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа Пригожина. В России это опровергают, в частности, дочь Суровикина.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post отметил , что из-за прибытия ЧВК Вагнера в Беларусь Украине, возможно, придется рассмотреть новую угрозу своей северной границе и принять соответствующие меры.

ARD сообщила, что немецкая разведка могла перехватить разговор Лукашенко и Пригожина во время мятежа в РФ.

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