Об этом пишет Институт изучения войны.

"Шойгу неправдоподобно заявил 11 июля, что украинские войска потеряли 26 тыс. военнослужащих и 1244 танка и боевые машины пехоты с момента начала контрнаступления 4 июня", - говорится в сообщении.

Кроме этого министр также отметил, что российское ПВО якобы перехватило 176 ракет HIMARS и 27 крылатых ракет Storm Shadow с момента начала контрнаступления.

По данным ISW, отчеты российского командования об украинских потерях, вероятно, очень завышены, и даже российские милблогеры недавно обвинили министерство обороны России в том, что он засчитывает удары по уже поврежденным и уничтоженным машинам как новую украинскую технику.

"Риторика Шойгу по поводу украинского контрнаступления значительно противоречит установкам кремлевских СМИ, которые предписывают российским журналистам не преуменьшать контрнаступление и не преувеличивать успехи России", - говорят аналитики.

Отмечается, что Шойгу, вероятно, все чаще игнорирует устоявшиеся указания Кремля по освещению контрнаступления, пытаясь изобразить минобороны РФ как эффективного руководителя войной в Украине после мятежа ЧВК Вагнера.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил , что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клищиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал : с начала контрнаступления ВСУ уволили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км украинских территорий.

На вечер 11 июля на Бахмутском направлении продолжались тяжелые бои, однако под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.