Об этом в эфире Эспрессо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"С одной стороны, здесь правда произошел военный фактор. Возможно, информационное влияние Гиркина-Стрелкова по поводу того, что Шойгу – фанерный маршал имело свое влияние на строевые части армии РФ и потому авторитет Шойгу упал", – считает он.

Киричевский добавил, что в этой истории возникает и определенный политический момент.

"Если режим Путина пытается закручивать гайки где только может, то это касается в таких режимах даже военных и ближайших соратников. Мы можем говорить аккуратно, что Шойгу стал пока незаметной, но жертвой закручивания гаек. Пока это выглядит так, что его отодвинули от непосредственных докладов вождю по поводу оперативной обстановки и еще постарались просадить его авторитет в войсках, а тут через 2 такта будем еще спрашивать, а куда девался Шойгу. Давайте следить за развитием этого военно-политического сюжета", - подытожил эксперт