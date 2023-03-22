Об этом сообщают российские СМИ.

Шойгу лично наградил лётчиков 22 марта во время заседания коллегии минобороны РФ в Москве.

В минобороны РФ заявили, что пилоты самолетов Су-27 награждены за то, что они "предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного с целью проведения "специальной военной операции".