Шойгу лично наградил пилотов, сбивших американский беспилотник над Черным морем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами мужества пилотов, сбивших американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем
Об этом сообщают российские СМИ.
Шойгу лично наградил лётчиков 22 марта во время заседания коллегии минобороны РФ в Москве.
В минобороны РФ заявили, что пилоты самолетов Су-27 награждены за то, что они "предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного с целью проведения "специальной военной операции".
- 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
- Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента с ущербом американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
- 15 марта в Белом доме заявили, что инцидент с беспилотником не помешает США совершать полеты над Черным морем.
- В Кремле были осведомлены об атаке на американский военный дрон – агрессивные действия российских истребителей были заранее согласованы руководством.
- 16 марта министерство обороны США обнародовало видео столкновения российского Су-27 с американским дроном MQ-9 над Черным морем во вторник.
- Впоследствии координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что преследование российским пилотом американского беспилотника было сознательным и агрессивным действием .
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