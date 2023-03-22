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Шойгу лично наградил пилотов, сбивших американский беспилотник над Черным морем

22 мартa, 2023 среда
17:48
Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами мужества пилотов, сбивших американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем

Об этом сообщают российские СМИ.

Шойгу лично наградил лётчиков 22 марта во время заседания коллегии минобороны РФ в Москве.

В минобороны РФ заявили, что пилоты самолетов Су-27 награждены за то, что они "предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного с целью проведения "специальной военной операции".

  • 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
  • Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента с ущербом американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
  • 15 марта в Белом доме заявили, что инцидент с беспилотником не помешает США совершать полеты над Черным морем.
  • В Кремле были осведомлены об атаке на американский военный дрон – агрессивные действия российских истребителей были заранее согласованы руководством.
  • 16 марта министерство обороны США обнародовало видео столкновения российского Су-27 с американским дроном MQ-9 над Черным морем во вторник.
  • Впоследствии координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что преследование российским пилотом американского беспилотника было сознательным и агрессивным действием .
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