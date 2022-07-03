Шойгу доложил Путину, что РФ полностью оккупировала Луганскую область.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские оккупанты, якобы, полностью захватили Луганскую область.
Об этом сообщают в российском минобороны.
В воскресенье, 3 июля, Шойгу сообщил Путину, что вооруженные силы РФ полностью заняли территорию Луганской области. Он утверждает, что российские военные совместно с боевиками ЛНР установили полный контроль над городом Лисичанск и соседними населенными пунктами - Белогоровкой, Новодружеском, Малорязанцевым и Белой Горой.
В минобороны РФ настаивают, что общая площадь захваченных за последние сутки территорий достигает 182 кв. км.
- 3 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские кафиры закрепляются в районе Лисичанска и уничтожают город.
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