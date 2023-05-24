"Шойгу был хорошим парнем, принес мне шорты": легенда футбола Беланов рассказал о знакомстве с министром обороны РФ
Бывший нападающий "Динамо" Игорь Беланов рассказал об опыте общения с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
Об этом сообщает Josimar Football.
По словам Беланова, сейчас он точно не хотел бы пообщаться с министром обороны террористической страны.
"Шойгу был хорошим парнем, когда я с ним познакомился. Помню, что перед показательным матчем забыл дома шорты. Шойгу был не очень хорошим игроком, поэтому он всегда хотел, чтобы в его команде играли лучшие. Он спросил меня, где мои шорты, я сказал, что забыл их дома. Он мгновенно ушел и вернулся через 5 минут с новой парой. Не часто генералы приносят тебе футбольные шорты, не правда ли? Честно говоря, я не хочу ему сейчас ничего говорить. Какая от этого разница?", - сказал Игорь Беланов, выигравший "Золотой мяч" в 1986 году.
В апреле 2022 года Игорь Беланов взял оружие в руки и вступил в ряды ВСУ.
По словам легендарного футболиста, сейчас он регулярно навещает военных на передовой, провозил "Золотой мяч" в окопы.
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