"Шойгу был хорошим парнем, принес мне шорты": легенда футбола Беланов рассказал о знакомстве с министром обороны РФ

Об этом сообщает Josimar Football.

По словам Беланова, сейчас он точно не хотел бы пообщаться с министром обороны террористической страны.

"Шойгу был хорошим парнем, когда я с ним познакомился. Помню, что перед показательным матчем забыл дома шорты. Шойгу был не очень хорошим игроком, поэтому он всегда хотел, чтобы в его команде играли лучшие. Он спросил меня, где мои шорты, я сказал, что забыл их дома. Он мгновенно ушел и вернулся через 5 минут с новой парой. Не часто генералы приносят тебе футбольные шорты, не правда ли? Честно говоря, я не хочу ему сейчас ничего говорить. Какая от этого разница?", - сказал Игорь Беланов, выигравший "Золотой мяч" в 1986 году.

В апреле 2022 года Игорь Беланов взял оружие в руки и вступил в ряды ВСУ.

По словам легендарного футболиста, сейчас он регулярно навещает военных на передовой, провозил "Золотой мяч" в окопы.