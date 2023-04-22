Шовковского назначили и.о. главного тренера "Динамо"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что временно прекращает работу, а его обязанности будет исполнять Александр Шовковский
Об этом сообщает "Трибуна".
Мирча Луческу идет на больничный, ему нужно сделать операцию на ноге.
"С этого момента Александр Шовковский будет исполнять обязанности главного тренера. Но мы будем постоянно с командой, будем контролировать ситуацию. Я мог бы уехать из Украины, но считаю, что надо остаться в Киеве и сделать эту операцию здесь, чтобы быть рядом. Это ведь важно для игроков, и, возможно, для страны", – сказал Луческу.
Ранее в адрес 77-летнего румына неоднократно звучали призывы покинуть "Динамо" из-за неудовлетворительных результатов. Киевляне идут в чемпионате Украины только на четвертом месте и уступают "Шахтеру", "Днепру-1" и "Заре".
Контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2024 года.
- 14 апреля сообщалось, что главному тренеру киевского "Динамо" Мирчи Луческу необходима операция.
- 22 апреля в 22-м туре чемпионата Украины по футболу"Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Шахтером".
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