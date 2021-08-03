Шовковский попрощался со сборной Украины по футболу

Об этом Шовковский написал в Facebook.



Александр Шовковский поблагодарил Андрея Шевченко за возможность присоединиться к тренерскому штабу национальной сборной команды Украины.

"Это были фантастические три года, где я работал с профессионалами своего дела! Мы прошли замечательный путь от побед в Лиге Наций к фантастическому выступлению в квалификации к Евро 2020, где в финальной части получили исторический для Украины результат, попав в восьмерку сильнейших команд Европы! Хочу поблагодарить каждого, с кем пришлось сотрудничать в этот период от медицинского персонала к Административное! И я уверен, что работа нашего тренерского штаба станет фундаментом для еще более успешного выступления нашей национальной дружины", - написал Шовковский.

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Его контракт закончился 1 августа, тренер отказался продлевать соглашение с УАФ.



Специалисту удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В общем, под руководством Шевченко украинская сборная сыграла 52 матча и получила 25 побед.

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