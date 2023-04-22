Об этом сообщает CNN.

"Я объявляю, что баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - сказал Элдер в эфире Fox News.

Отвечая на вопрос, что заставило его сделать это, Элдер назвал беспокойство по безопасности границ США и заметил, что демократы "делают Америку системно расистской".

Элдер был главным оппонентом от республиканцев, которые в 2021 году добивались отставки губернатора Калифорнии демократа Гэвина Ньюсома из-за недовольства его реакцией на пандемию COVID-19, в том числе введения в штате ряда ограничений.

Губернатору удалось сохранить должность, но активность Элдера принесла ему широкую известность и поддержку среди избирателей Республиканской партии.

Хотя Элдер, будучи сторонником Трампа, поддержал упреки бывшего президента о якобы фальсификациях во время выборов, позже признал, что президент Джо Байден победил в 2020 году "честно и открыто".

Последние несколько лет Элдер провел в медиаиндустрии, в частности, в 1993 году был ведущим собственного радиошоу "Шоу Ларри Элдера", позже написал несколько книг и вел телешоу. Он также занимался юридической практикой и основал собственную юридическую фирму по трудоустройству Laurence A. Elder & Associates, которой руководил 15 лет.

Кроме Элдера, о намерении выдвинуть свои кандидатуры от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году также заявили губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший вице-президент Майк Пенс.