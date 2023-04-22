Шоумен Ларри Элдер выдвинул свою кандидатуру в президенты США от республиканцев
Американский радиоведущий Ларри Элдер выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии на выборах 2024 года
Об этом сообщает CNN.
"Я объявляю, что баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - сказал Элдер в эфире Fox News.
Отвечая на вопрос, что заставило его сделать это, Элдер назвал беспокойство по безопасности границ США и заметил, что демократы "делают Америку системно расистской".
Элдер был главным оппонентом от республиканцев, которые в 2021 году добивались отставки губернатора Калифорнии демократа Гэвина Ньюсома из-за недовольства его реакцией на пандемию COVID-19, в том числе введения в штате ряда ограничений.
Губернатору удалось сохранить должность, но активность Элдера принесла ему широкую известность и поддержку среди избирателей Республиканской партии.
Хотя Элдер, будучи сторонником Трампа, поддержал упреки бывшего президента о якобы фальсификациях во время выборов, позже признал, что президент Джо Байден победил в 2020 году "честно и открыто".
Последние несколько лет Элдер провел в медиаиндустрии, в частности, в 1993 году был ведущим собственного радиошоу "Шоу Ларри Элдера", позже написал несколько книг и вел телешоу. Он также занимался юридической практикой и основал собственную юридическую фирму по трудоустройству Laurence A. Elder & Associates, которой руководил 15 лет.
Кроме Элдера, о намерении выдвинуть свои кандидатуры от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году также заявили губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший вице-президент Майк Пенс.
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