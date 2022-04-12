Шоумен Кондратюк показал снаряд от российского "Града", который влетел в его дом
В дом шоумена Игоря Кондратюка прилетел снаряд из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Фото он опубликовал в Facebook.
"Саперы вытащили то, что прилетело в наш дом 14 марта от россиян-убийц. Имеет название 9М22У. Снаряд для "градов". Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники, земляки и сограждане! (И только канцлер ФРГ Шольц думает, что этот снаряд запустил Путин-Х**ло лично!), - написал он.
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