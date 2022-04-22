"Шоу из затертого учебника". В США считают заявление Путина об "освобождении" Мариуполя дезинформацией, - спикер Госдепартамента
Официальные лица в США отвергли как дезинформацию заявление президента России о том, что его силы "освободили" портовый город
Об этом заявил Нед Прайс, спикер Государственного департамента США.
"Мы понимаем, что украинские силы удерживают свои позиции, и есть все основания полагать, что шоу президента Путина и его министра обороны для СМИ, которое мы видели в последние часы, является еще большей дезинформацией из их затертого учебника".
"Путин заявил об этом, несмотря на признание его министра обороны, что российские военные все еще борются с тысячами украинских военных, скрывшихся на металлургическом заводе "Азовсталь", - пишет по этому поводу The Guardian. - Но все-таки ситуация близка к катастрофе" ", считает Юрий Рыженков, генеральный директор Метинвест Холдинга, которому принадлежит металлургический завод".
"Когда началась война, в бомбоубежищах и на объектах завода мы имели достаточно хорошие запасы пищи и воды, так что некоторое время гражданские лица могли этим пользоваться и, в основном, выживали на этом", - сказал он. – К сожалению, все вещи, как правило, заканчиваются, особенно еда и вещи первой необходимости. Думаю, сейчас там близко к катастрофе".
- Напомним, 21 апреля Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".
- Россияне продолжают бомбардировку Азовстали, несмотря на заявление Путина об отказе штурмовать завод.
- Украина призвала мировых лидеров помочь с организацией гуманитарного коридора из заблокированного россиянами завода "Азовсталь" в Мариуполе.
- Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар сообщил , что Азовсталь практически уничтожен, а Мариуполь - под плотной бомбардировкой.
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