Об этом заявил Нед Прайс, спикер Государственного департамента США.



"Мы понимаем, что украинские силы удерживают свои позиции, и есть все основания полагать, что шоу президента Путина и его министра обороны для СМИ, которое мы видели в последние часы, является еще большей дезинформацией из их затертого учебника".

"Путин заявил об этом, несмотря на признание его министра обороны, что российские военные все еще борются с тысячами украинских военных, скрывшихся на металлургическом заводе "Азовсталь", - пишет по этому поводу The Guardian. - Но все-таки ситуация близка к катастрофе" ", считает Юрий Рыженков, генеральный директор Метинвест Холдинга, которому принадлежит металлургический завод".

"Когда началась война, в бомбоубежищах и на объектах завода мы имели достаточно хорошие запасы пищи и воды, так что некоторое время гражданские лица могли этим пользоваться и, в основном, выживали на этом", - сказал он. – К сожалению, все вещи, как правило, заканчиваются, особенно еда и вещи первой необходимости. Думаю, сейчас там близко к катастрофе".

Напомним, 21 апреля Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".

Россияне продолжают бомбардировку Азовстали, несмотря на заявление Путина об отказе штурмовать завод.

Украина призвала мировых лидеров помочь с организацией гуманитарного коридора из заблокированного россиянами завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар сообщил , что Азовсталь практически уничтожен, а Мариуполь - под плотной бомбардировкой.

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