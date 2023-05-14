Не знаю, что происходило на Днях Львова сегодня, но превращать в карнавал войну не годится. Ежедневно мимо Ратуши проезжают траурные кортежи, ежедневно хоронят двое-трое наших защитников на Лычакове, и в уме ты провожаешь их до последнего места упокоения.

Потом оборачиваешься – в переполненном переселенцами городе в сердце Львова рядом с дверью в музей новая наливайка. А на твоем Сыхове люди, когда-то гордившиеся своими городами и своими жилищами, выстроились в долгую очередь за гуманитарной помощью. Они потеряли все и, возможно, так и умрут здесь, потому что уже пожилые и больные. В бараках или общежитиях. В поликлинике не протолкнешься, школы и садики забиты по самую завязку, укрытий на Сыхове как не было, так и нет. Когда начинает выть сирена, никто никуда не прячется. На мгновение застывает, прислушивается и безразлично машет рукой – пусть будет Божья воля. Я каждый день вижу матерей, сыновья которых на войне. Они максимально пытаются заполнить свое время работой, чтобы не думать, держа телефон у сердца. Но шоу продолжается, в карманы чиновников льются откаты, военкомы покупают имения в Испании, памятник Мицкевичу нужно передвинуть, потому что он мешает очередному архитектурному чудовищу, которое должно стоять в центре города. Книжные склады пустые, потому что во Львове не могли создать мощное полиграфическое предприятие, а в Харькове бомбят.

Шоу продолжается, в карманы чиновников льются откаты, военкомы покупают имения в Испании, памятник Мицкевичу надо передвинуть, потому что он мешает очередному архитектурному чудовищу, которое должно стоять в центре города.

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Творческая элита Львова, которая в роли почетного гостя приглашала в 2012 году Захара Прилепина на Форум издателей, огрызается: то было еще до войны, то не считается. Львовянка поэтесса Марианна Кияновская последними словами облагает украинок, которые отказались выступать вместе с российской поэтессой Линор Горалик на какой-то зарубежной тусовке, обвиняя их в антисемитизме.

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Мы что, уже победили? Уже можно проводить "Книжный Арсенал" в Киеве для своих, выделив для литературных ветеранов одно событие? В то время как Таня Филиппец проводит в Библиотеке им. Романа Иваничука целый форум ветеранской литературы. Только не спутайте вход с наливайкой рядом. А Дворец искусств готов принять ментально чуждый украинцам Форум издателей тоже для своих. Откуда у директора библиотеки деньги на аренду помещения? Вот так. Или на рекламу в СМИ? Им выгоднее пропиарить хороших русских, чем поддержать воинов-писателей.

Нет, мы еще не победили, а устали от войны те, кто ее в глаза не видел, и, погастролировав в Европе, возвращаются, чтобы не упустить победы.

Нет, мы еще не победили, а устали от войны те, кто ее в глаза не видел, и, погастролировав в Европе, возвращаются, чтобы не пропустить победу. Теперь сельские кладбища легко заметить – где-то один украинский флаг, где-то несколько. Есть села, откуда мобилизовали всех пригодных, а есть села, где все откупились. А между тем в Одессе сорвавшего наше знамя сепаратиста полиция отпускает через 5 минут. Лучше не думать, сколько сепаратистов по всей Украине. И они тоже хотят шоу каждый день. На наших с вами костях.

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А чего я хочу? Когда мне становится тяжело, я иду на рынок и покупаю растение, чтобы посадить его в цветнике, который мы с соседями обустроили под моими окнами в прошлом году. Сад победы.

Я хочу, чтобы сняли фильм о Львове со всем тем, что я описала выше. Для истории. Ибо нужно знать, кто был кем в этой войне. Чтобы через десятилетие о войне не рассказывали ряженые тыловые крысы, увешанные орденами.

… Мужчина, 51 год, приехал в отпуск. Седой и худой. Привез с собой заболоченную одежду, несколько мешков. Негде помыться, где постирать. Воду привозят. Ему советуют: "Просись, чтобы отпустили. Отдохни". А он отвечает: "Если бы вы знали, что они творят, то не советовали бы такого. Я пойду, чтобы они не пришли к вам". Я хочу, чтобы этот мужчина вернулся и прожил свою жизнь среди родных и близких.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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