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Шотландия – Украина: стартовые составы команд на матч Лиги наций

21 сентября, 2022 среда
20:47
Спорт

21 сентября сборная Украины сыграет против Шотландии в перенесенном матче 2-го тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В сентябре сборная Украины проведет три матча.

Команда Александра Петракова сыграет против Шотландии 21 сентября в Глазго и 27 сентября в Кракове. Также сборная Украины 24 сентября встретится в Ереване с Арменией.

После трех матчей у Украины есть 7 очков и она возглавляет группу 1 во втором дивизионе Лиги наций. Шотландия с 6 пунктами вторая, Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место. Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.

Матч Шотландия – Украина пройдет на стадионе "Хэмпден Парк". Стартовый свисток раздастся в 21:45. В прямом эфире матч будут транслировать телеканалы ICTV, "Интер", "1+1", "Суспільное", а также youtube-канал УАФ.

Букмекеры уверены, что у матча нет явного фаворита. На победу Шотландии коэффициент 2,75, а на выигрыш Украины – 2,85. Ничью прогнозируют в 3,15.

Лига наций

2-й тур (перенесенный матч)

21 сентября

Шотландия – Украина

Шотландия : Гордон, Паттерсон, Мактоминей, Гендри, Маккена, Терни, Армстронг, Макгин, Макгрегор, Кристи, Адамс.

Украина : Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондар, Караваев, Степаненко, Мудрык, Малиновский, Пихаленок, Ярмоленко, Довбык.

Запасные : Лунин, Резник, Кривцов, Сидорчук, Качараба, Игнатенко, Миколенко, Яремчук, Зубков, Тимчик, Цыганков.

Глазго, "Хэмпден Парк"

Начало в 21:45

Прямая трансляция – ICTV, "Интер", "1+1", "Суспільное", youtube-канал УАФ

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Сборная Украины
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