Шотландия – Украина: стартовые составы команд на матч Лиги наций
21 сентября сборная Украины сыграет против Шотландии в перенесенном матче 2-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В сентябре сборная Украины проведет три матча.
Команда Александра Петракова сыграет против Шотландии 21 сентября в Глазго и 27 сентября в Кракове. Также сборная Украины 24 сентября встретится в Ереване с Арменией.
После трех матчей у Украины есть 7 очков и она возглавляет группу 1 во втором дивизионе Лиги наций. Шотландия с 6 пунктами вторая, Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место. Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.
Матч Шотландия – Украина пройдет на стадионе "Хэмпден Парк". Стартовый свисток раздастся в 21:45. В прямом эфире матч будут транслировать телеканалы ICTV, "Интер", "1+1", "Суспільное", а также youtube-канал УАФ.
Букмекеры уверены, что у матча нет явного фаворита. На победу Шотландии коэффициент 2,75, а на выигрыш Украины – 2,85. Ничью прогнозируют в 3,15.
Лига наций
2-й тур (перенесенный матч)
21 сентября
Шотландия – Украина
Шотландия : Гордон, Паттерсон, Мактоминей, Гендри, Маккена, Терни, Армстронг, Макгин, Макгрегор, Кристи, Адамс.
Украина : Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондар, Караваев, Степаненко, Мудрык, Малиновский, Пихаленок, Ярмоленко, Довбык.
Запасные : Лунин, Резник, Кривцов, Сидорчук, Качараба, Игнатенко, Миколенко, Яремчук, Зубков, Тимчик, Цыганков.
Глазго, "Хэмпден Парк"
Начало в 21:45
Прямая трансляция – ICTV, "Интер", "1+1", "Суспільное", youtube-канал УАФ
- 17 сентября главный тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что Александр Зинченко, Николай Шапаренко и Георгий Бущан не сыграют в Лиге наций против Шотландии и Армении.
- После этого стало известно, что левый защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь не поможет сборной Украины.
- Российский футбольный союз направил в УЕФА письмо с требованием дисквалифицировать Петракова за высказывания о войне. УЕФА оштрафовал украинца.
- Вечером 20 сентября стало известно, что сборной Украины также не помогут левый защитник Виталий Миколенко и Виктор Коваленко.
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