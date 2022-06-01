Шотландия – Украина: составы команд на матч отбора ЧМ-2022

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

ЧМ-2022

Плэй-офф. Квалификация

1 июня

Шотландия – Украина

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Малиновский, Степаненко, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Цыганков.

Запасные: Соболь, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбык, Пятов, Мудрык, Пихоленок, Качараба, Зубков, Ризнык.

Шотландия: Гордон – Робертсон, Хенли, Купер, Хики – Гилмор, Мактоминей, Макгрегор – Макгинн, Адамс – Дайкс.

Из 50 тыс. фанов, которые придут на матч Шотландия – Украина, 3 тыс. – это фаны нашей сборной. Стадион "Хэмпден Парк" рассчитан на 52 063 зрителя.

Букмекерские конторы предлагают на победу Шотландии в основное время коэффициент 2,41, на ничью дают 3,15, на выигрыш Украины – 3,35.

Котировки на выход Шотландии в финал плей-офф ЧМ-2022 – 1,71, на попадание туда команды Александра Петракова – 2,17.

Игра Шотландия – Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго и начнется в 21:45. Матч можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1", "Индиго TV", а также на платформе oll.tv.

Победитель 5 июня в Кардиффе поспорит за путевку на ЧМ-2022 со сборной Уэльса.

1 июня бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал отборочный матч чемпионата мира - 2022 против Шотландии надеждой всей страны .

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков обнародовал заявку на игру против Шотландии.

Букмекеры считают сборную Шотландии фаворитом в матче против Украины в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира – 2022.

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