Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

В заявку на игру попали защитник Виталий Миколенко и хавбек Виктор Коваленко, которые 20 сентября пропустили тренировку сборной Украины в Глазго.

Из футболистов, вызванных в команду на решающие матчи Лиги наций, в заявку не попал вратарь Евгений Волынец, не улетевший с командой из-за отсутствия британской визы и дисквалифицированный защитник Илья Забарный.

Команда Александра Петракова сыграет против Шотландии 21 сентября в Глазго и 27 сентября в Кракове. Также сборная Украины 24 сентября встретится в Ереване с Арменией.

После трех матчей у Украины есть 7 очков и возглавляет группу 1 во втором дивизионе Лиги наций. Шотландия с 6 пунктами вторая, Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место. Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.

Матч Шотландия – Украина пройдет на стадионе "Гэмпден Парк". Стартовый свисток раздастся в 21:45. В прямом эфире матч будут транслировать телеканалы ICTV, "Интер", "1+1", "Общественное", а также youtube-канал УАФ.

Заявка сборной Украины на матч с Шотландией:

1. Анатолий Трубин, 2. Валерий Бондарь, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбык, 12. Андрей Лунин, 13. Тарас Качараба, 14. Даниил Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Пихаленок, 18. Александр Тимчик, 19. Виктор Коваленко, 20. 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Потрошитель.

17 сентября главный тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что Александр Зинченко, Николай Шапаренко и Георгий Бущан не сыграют в Лиге наций против Шотландии и Армении.

После этого стало известно, что левый защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь не поможет сборной Украины.

20 сентября стало известно, что Виталий Миколенко и Виктор Коваленко пропустили тренировку сборной Украины из-за повреждений.

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